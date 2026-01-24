Битва за «Парк Горького»: музыканты первого состава снова в суде против Стаса Намина

Музыканты, входящие в первый состав группы «Парк Горького» продолжают оспаривать в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента, сообщило РИА Новости.

По информации издания, трое музыкантов оспаривают решение Роспатента в суде по интеллектуальным правам. В ведомстве пришли к мнению, что оснований для аннулирования четырех товарных знаков со словесными элементами «Парк Горького» и Gorky Park нет. Товарные знаки принадлежат основателю коллектива Стасу Намину.

С данной точкой зрения не согласны истцы — Александр Львов, Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним — Александр Маршал). Заявители уверены, что основатель коллектива при регистрации товарных знаков нарушил законодательство. Они считают себя оригинальным составом коллектива.

«По мнению музыкантов, группа "Парк Горького" ассоциируется именно с ними, а товарные знаки Намина копируют название дебютного альбома группы 1989 года – Gorky Park, который достиг 80-го места в чарте американского журнала Billboard», — сообщило РИА Новости.

Следует отметить, что в 2018 году суд уже отклонял аналогичные возражения, поданные тремя музыкантами, против регистрации товарных знаков, связанных с именем Намина. В своем решении суд тогда указал, что спорные обозначения в сознании потребителей устойчиво ассоциируются и с правообладателем, что стало ключевым аргументом в пользу регистрации.

Ранее сообщалось, что супруги из Москвы подали в суд на СМИ за использование их фото в провокационном материале.