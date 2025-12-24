Супруги из Москвы подали в суд на СМИ за использование их фото в провокационном материале

Жители Москвы, Анастасия и ее муж, намерены через суд добиться удаления своей фотографии, которая без их согласия была использована в провокационной статье «Пиво превращает мужчин в геев*, а женщин — в проституток». Как стало известно телеграм-каналам, 15 декабря родственники и друзья массово начали присылать им ссылки на этот материал, иллюстрированный их снимком.

На фотографии, сделанной ранее без их ведома, пара запечатлена в момент покупки пива в магазине. Этот кадр хранился в фотобанке одного из новостных изданий и использовался им в статьях с весны 2024 года. Однако именно в контексте последнего материала с провокационным заголовком фотография получила широкое распространение, будучи перепечатанной десятками СМИ и телеграм-каналов. По оценкам Анастасии, только в Telegram публикацию увидели около 15 млн человек.

Женщина пыталась самостоятельно решить проблему, обращаясь к администраторам каналов и в редакцию, но получала игнор или блокировку. Впоследствии фото было удалено с сайта первоисточника, но осталось в сотнях перепечаток. Анастасия настаивает, что использование фотографии без согласия, да еще и в порочащем честь семьи контексте, является нарушением. Поскольку удалить фото повсеместно уже невозможно, семья наняла юриста, отправила досудебные претензии и готовится к судебному разбирательству с требованием компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что фитнес-блогер подала в суд на Елену Малышеву из-за товарного знака «Сбрось лишнее».

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.