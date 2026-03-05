Битва за покупателя выходит на новый уровень: Набиуллина рассказала о планах пустить все банки на онлайн-площадки

По данным издания, речь идет о внедрении так называемой открытой модели, которая позволит любым банкам предлагать свои услуги в маркетплейсах. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается с правительством России.

По словам Набиуллиной, суть инициативы в том, чтобы у всех кредитных организаций появился равный доступ к покупателям на торговых интернет-площадках. Банки смогут конкурировать за клиента, предлагая персонализированные бонусы, повышенный кешбэк и другие приятные опции прямо в момент покупки.

Нововведение коснется не только платежных сервисов, но и более сложных финансовых продуктов. В перспективе на маркетплейсах можно будет в несколько кликов оформлять кредиты или рассрочку от любого банка, а не только от того, у которого сложилось эксклюзивное партнерство с площадкой. Это должно усилить конкуренцию и сделать условия для потребителей более выгодными.

«Платформенная экономика будет развиваться, это неизбежный процесс», — отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

