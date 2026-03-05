Мошенники начали похищать аккаунты на маркетплейсах

Мошенники начали использовать новую схему взлома личных кабинетов на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости . Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и под предлогом защиты средств убеждают продиктовать «специальный код» из смс. Речь идет о шестизначной комбинации, которая приходит для входа в аккаунт интернет-магазина и не вызывает подозрений у жертв.

Получив код, аферисты получают доступ к профилю, включая данные карт и внутренний счет. Далее они оформляют дорогостоящие товары в рассрочку через сервисы площадки и заказывают их в удобный пункт выдачи. Покупку забирает злоумышленник, а обязательства по оплате ложатся на владельца аккаунта. Просрочка может повлечь передачу долга коллекторам.

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на маркетплейсах и электронной почте, установить сложные пароли и оформить самозапрет на кредиты через портал Госуслуги. По его словам, такая мера не блокирует рассрочки, но препятствует оформлению микрозаймов по украденным данным. Дополнительной защитой может стать подключение биометрии и регулярная проверка разделов заказов и платежей.

Если аккаунт уже взломан, специалист советует немедленно обратиться в полицию, получить талон-уведомление и передать его в службу поддержки маркетплейса для аннулирования долга. При расследовании требования о срочной оплате, в том числе со стороны коллекторов, являются незаконными.

