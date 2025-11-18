Бизнес как космический корабль: Герой РФ Рязанский раскрыл формулу успешной команды

Командир космического корабля Сергей Рязанский, космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский во время выступления на бизнес-фесте от Сбера сравнил команду корабля с бизнесом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, во время встречи спикеры делились мнением о доверии. Начинающим бизнесменам сложно доверять партнерам. Много историй доказывает, что предпринимателям приходится переживать предательство. Космонавт Сергей Рязанский отметил, что от роли каждого члена экипажа зависит жизнь всей команды. По мнению эксперта, важно уметь находить подход к каждому человеку и решать с ним все вопросы.

«Что мы будем делать, если рухнет самый главный сервер, через который мы общаемся с клиентами? Есть ли у нас запасной? Забегая вперед, смотрим, а что может пойти не так. Это и оценка рисков, и оценка возможностей», — высказал мнение спикер.

Сергей Рязанский провел параллель между предпринимателем и командиром корабля. По его мнению, специалист должен уметь просчитывать риски, взаимодействовать со всей командой и находить индивидуальный подход. Важно также получать обратную связь от сотрудников, интересоваться их мнением. В этом, по мнению спикера, могут помочь мозговые штурмы или другие эффективные инструменты.

Космонавт рекомендует заранее продумать 90% ситуаций, которые теоретически могут возникнуть. Это поможет в реальной жизни быстрее адаптироваться и найти результативный выход.

«Чем больше гипотетически возможных кризисных ситуаций команда проиграет в виде мозгового штурма, тем устойчивее будет такая команда к возможным кризисным ситуациям», — поделился космонавт.

