Бизнес за 50 млн руб.: россияне все чаще покупают готовые предприятия — что предлагают на рынке?

По подсчетам экспертов «Авито Бизнес 360», россияне стали чаще покупать готовый бизнес, сообщил gorod55.ru. Корреспондент изучил объявления. Самый дорогой вариант — готовый бизнес за 50 млн руб.

По информации издания, за 50 млн руб. можно стать собственником предприятия, специализирующегося на производстве детских игрушек. Автор объявления сообщил, что все документы оформлены, компания имеет постоянных клиентов, логистические маршруты налажены.

«Бизнес работает 12 лет, огромныe перспективы, крупныe федеральныe клиенты», — написано в объявлении.

По данным издания, за 40 млн руб. предложено стать собственником гостиничного комплекса. Номера для гостей расположены на втором этаже. На первом они могут воспользоваться услугами кафе. В комплексе предусмотрена возможность попариться в бане и воспользоваться бассейном. Дополнительный доход можно получать за счет сдачи помещений в аренду. Сейчас в здании функционирует салон красоты.

По информации издания, за 1,3 млн руб. на продажу выставлен цветочный магазин. Собственник рассказывает, что место расположения проходимое. Здание обустроена для полноценной работы: предусмотрена «мокрая точка», установлен флористический стол и специализированное оборудование.

Ранее сообщалось, что россияне стали требовать идеального сервиса и вкусных блюд.