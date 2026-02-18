Гости стали беспощадны: эксперт рассказала, что заведения с плохим сервисом обречены на закрытие

Эксперт по операционному управлению и развитию команд в ресторанном бизнесе Елена Богданова рассказала об изменениях в предпочтениях посетителей, сообщил gorod55.ru.

Эксперт высказала мнение, что гости стали более внимательными к своему выбору. Россияне реже посещают кафе и рестораны, чем было ранее. Придя в заведение, гости не намерены мириться с плохим обслуживанием или невкусными блюдами.

По мнению эксперта, доход клиента не имеет значение. Условно посетителей можно разделить на две группы. В первую категорию входят те граждане, которые замечают снижение доходов. Другая группа — клиенты, чьи доходы остались прежними. Однако представители обеих групп стали гораздо требовательнее к качеству и сервису.

«Сегодня гость ждет не просто еду, а обоснованную цену за понятный, стабильный продукт и уважительное отношение», — рассказала Городу55 эксперт по операционному управлению и развитию команд в ресторанном бизнесе Елена Богданова.

Елена Богданова высказала мнение, что гости с высоким достатком также стали более внимательны к ценникам. Тенденция не связана с бедностью. По мнению эксперта, люди нацелены на избирательность. Они готовы оставить деньги в том заведении, где чувствуют уважительное отношение к себе.

«При этом многие выбирают проверенные места и позволяют себе там более высокий чек там, где стабильно хорошо», — считает собеседница Города55.

Эксперт считает, что гости не прощают попытку сэкономить на них. Они редко посещают заведения, где отказываются от комплиментов для посетителей или заменяют дорогие продукты на более дешевые ингредиенты. Такие заведения со временем закрываются.

«Мы живем в мире высокой насмотренности, и экономию на себе гость больше не прощает», — высказала мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что рестораторы в Подмосковье предлагают пекарям блинов в период Масленицы до 120 тыс. руб.