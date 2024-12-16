Бизнесмен Кузбасса брал деньги за отлов собак и не выезжал за ними

В ведомстве рассказали, что мэрия заключила контракт со службой отлова животных. Поводом стало большое количество бездомных собак, которые бродили по городу. Согласно договоренностям, животных должны были отловить в течение трех дней.

В прокуратуре предполагают, что руководитель компании нарушил договоренности. Он взял деньги за сделку, но бригады не выезжали для отлова собак. В итоге количество нападений увеличилось. В частности, пострадали 25 жителей. В их числе 22 человека — несовершеннолетние.

«Вину в совершенном преступлении мужчина признал, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурор отметил, что пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, моральный вред и физическую боль. Он настаивает на необходимости назначения материальной компенсации несовершеннолетним жителям, на которых нападали собаки.

Ранее сообщалось, что кот Крошик из приюта «Матроскин» умер из-за острого отека легких.