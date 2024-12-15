Кот Крошик из приюта «Матроскин» умер из-за острого отека легких
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Кот Крошик скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызвавшей отёк лёгких, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на информацию от приюта «Матроскин». Причиной ухудшения состояния Крошика стали ожирение, онкологическое заболевание и другие болезни, которые привели к ослаблению иммунной системы.
Специалисты обнаружили признаки воспаления в организме питомца. В приюте для животных ему назначили специальную диету и проводили с ним физические тренировки.
«Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов вследствие острого язвенного гнойного эндокардита», — рассказали в клинике.
Сообщают также, что Крошик, который в течение нескольких месяцев активно худел, начал испытывать проблемы с дыханием ещё в конце октября. Кота немедленно доставили в ветеринарную клинику, где ему подключили кислородную маску. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти животное, но, к сожалению, их усилия не увенчались успехом.
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