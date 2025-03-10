Бюджет Анапы пополнился на 15 млн руб. за счет платных парковок

В администрации Анапы проинформировали о почти 15 млн руб., поступивших в бюджет курортного города от пользования платными парковками, сообщил kubanpress.ru.

Жители, прописанные в Анапе, вправе пользоваться резидентскими абонементами, сообщил телеграм-канал мэрии города-курорта Анапа. За год пользования парковками горожанину необходимо заплатить более 6 тыс. руб. Без абонемента стоимость парковки составляет 40 руб. в час. Платные зоны расположены в курортной зоне и вблизи двух местных рынков.

По данным мэрии, в городе выписано более 5 тыс. штрафов. Размер штрафа достигает 3 тыс. руб. В настоящее время более 1 тыс. штрафов оплачены. По истечению 60 дней штрафы направляются в службу судебных приставов.

«В бюджет города от платных парковок уже поступило более 14,8 млн рублей. Все средства будут направлены на дорожный фонд», — указано в сообщении.

По данным мэрии, в ближайшее время в городе появятся дополнительные платные парковки. По информации издания, официально платные парковки появились в городе 1 июля 2024 года. В связи с режимом ЧС после разлива мазута в некоторых районах города платные парковки временно стали бесплатными. Решение принято для возможности пользоваться услугой волонтерам и сотрудникам МЧС, которые ликвидируют последствия аварии.

Ранее биолог Бортяков рассказал, как отельеры получали выгоду от разлива нефтепродуктов вблизи Анапы.