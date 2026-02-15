Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько реалистичным может быть следующий сценарий: механизм ГЧП поможет закрыть дефицит в оставшиеся 110 трлн руб. за счет инвестиций бизнеса. Известно, что до 2040 года потребность финансирования инфраструктуры составит около 180 трлн рублей, тогда как объем доступных бюджетных средств достигнет не более 70 трлн.

Сергей Гаврилов высказал мнение, что полностью закрыть дефицит силами частного капитала вряд ли возможно. Для этого ежегодно в течение 15 лет нужно привлекать в проекты свыше 7 трлн руб., а пока что практика показывает гораздо меньшие объемы.

В 2024 году было подписано соглашений примерно на 2,3 трлн руб., и даже этот показатель во многом обеспечен за счет одного мегапроекта. Поэтому, по мнению эксперта, корректнее говорить не о полном покрытии разрыва, а о значительном вкладе, который позволит снизить нагрузку на бюджет. При последовательной поддержке государства и грамотном распределении рисков реальный вклад частного капитала может измеряться десятками триллионов, но не всей суммой.

«Основные стимулы уже заложены в действующем законодательстве. Например, это возможность предоставления капитального гранта в размере до 80% от стоимости проекта, а также механизм минимально гарантированного дохода, который защищает частного партнера от непредвиденного снижения доходности», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в последнее время развиваются программы льготного кредитования регионов для реализации инфраструктурных проектов, что позволяет удешевить заемные средства, продолжил эксперт.

«Важным направлением является цифровизация процедур — с 2024 года конкурсы по концессиям могут проводиться в электронной форме, что ускоряет процесс заключения соглашений. В проработке находятся изменения в законодательстве, которые должны упростить подачу частных инициатив, в том числе за счет признания „комфортных писем“ банков в качестве подтверждения финансирования на ранней стадии», — отметил эксперт.

В 2025–2029 годах регионы получают дополнительный ресурс для ГЧП: по закону о федеральном бюджете № 419-ФЗ (ст. 16) высвобождаемые после списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам средства можно направлять не на погашение долга, а на инфраструктурные и инвестиционные проекты, в том числе на исполнение обязательств публичной стороны по концессиям и соглашениям о ГЧП (плата публичного партнера/концедента, капитальные гранты и иные формы участия по 115-ФЗ и 224-ФЗ).

«Перечень целей также охватывает проекты ЖКХ, обновление подвижного состава общественного транспорта, замену лифтов в МКД, развитие опорных населенных пунктов и меры поддержки организаций, реализующих такие проекты в порядке, установленном Правительством РФ. Это повышает бюджетную емкость регионов для закрытия финансовых потребностей в действующих и новых ГЧП-сделках», — пояснил Сергей Гаврилов.

Сергей Гаврилов отметил, что снижение ставки Банка России напрямую влияет на стоимость заемных ресурсов, а значит, и на привлекательность долгосрочных инфраструктурных вложений. В последние годы высокие процентные ставки существенно ограничивали возможности для закрытия сделок: многие проекты были заморожены или перенесены на будущее.

«Если прогнозы регулятора сбудутся и к 2027 году ставка снизится до уровня ниже 9%, то через полтора-два года мы увидим заметный рост числа новых соглашений. Поскольку подготовка проектов занимает время, эффект проявится не сразу, но тенденция уже видна: регионы активнее готовят документы и формируют инициативы, рассчитывая, что условия финансирования улучшатся. Расширение портфеля вполне вероятно, но это процесс постепенный, зависящий как от монетарной политики, так и от способности государства поддерживать проекты через гранты и гарантии», — рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

