Бюджетный обман: в Кузбассе раскрыли махинации с жильем для социально незащищенных граждан

В Кемеровской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую, по данным следствия, входили бизнесмены и чиновники администрации города Осинники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СК и прокуратуры Кузбасса.

Как установили следователи, с 2018 по 2020 год злоумышленники заключили с муниципалитетом 28 контрактов на общую сумму свыше 40 млн руб. Средства выделялись на приобретение жилых помещений в доме на улице Ермака для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Следствие считает, что стоимость квартир была преднамеренно завышена, что причинило городскому бюджету ущерб в размере 5 млн руб. Противозаконная схема была выявлена в ходе прокурорской проверки. Для обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест.

По данным правоохранительных органов, уголовное дело объединено с производством в отношении муниципальных служащих, санкционировавших заключение заведомо невыгодных для города договоров. В расследовании принимают участие сотрудники региональных управлений экономической безопасности и ФСБ. Проверяется информация о других возможных преступлениях, совершенных членами преступной группы.

