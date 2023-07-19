Благодарность за мужество: Жители Шебекино награждены почетными грамотами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил почетные грамоты жителям Шебекино, которые под массированными обстрелами со стороны ВСУ помогали эвакуировать население, оказывать моральную и физическую помощь, сообщает bel.ru .

«Спасибо за ваше мужество. Очень хотелось бы, чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Но с учётом текущего положения, к сожалению, мы должны быть готовы ко всему», - отметил губернатор Гладков

Во время интенсивных обстрелов все службы работали слаженно. Сотрудники МЧС и УМВД, Росгвардии и бойцы местной обороны помогали людям, которые оставались без жилья или в растерянности не могли понять, где лучше переждать очередной обстрел. К сотрудникам присоединялись обычные граждане, которые выступали в роли волонтеров.

Шебекино пострадало после массированных атак со стороны ВСУ. Удары наносятся практически ежедневно. Многие люди остались без жилья, либо помещения сильно разрушены. Вячеслав Гладков отметил, что у региона уже не хватает средств для восстановления последствий агрессии. Белгородская область отправила запрос для выделения средств из федерального бюджета. Члены специализированных комиссий проводят осмотры жилья, оценивают ущерб и разбираются, каким способом будут оказывать помощь.

Ранее министр строительства региона Оксана Козлитина рассказала, сколько жителей Белгородской области уже согласилось переезжать в новые квартиры.