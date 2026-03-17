Замуж в 60 лет и Гран-при в Доме моды: как пенсионерка из Коломны покорила жюри в Москве

Участница губернаторского проекта «Активное долголетие» из Коломны триумфально выступила на столичном конкурсе красоты. Людмила Байкова завоевала Гран-при на показе мод «Прекрасная Леди», который прошел на сцене Московского Дома моды Вячеслава Зайцева. Организаторы посвятили мероприятие весеннему празднику, сообщил REGIONS.

По информации издания, за звание самой стильной боролись около ста моделей из 14 городов. Участницам предстояло проявить себя в пяти номинациях, представив образы для карнавала, театрального выхода, романтического свидания, семейного юбилея и свадьбы детей.

Людмила Байкова, которая регулярно занимается в рамках проекта для старшего поколения, покорила жюри не только продуманными нарядами, но и личной историей. Коломчанка вышла замуж в 60 лет и вопреки стереотипам создала крепкую, счастливую семью. Эта искренность и энергия нашли отклик у судейской коллегии: Людмила была признана самой стильной дамой и удостоена главного приза.

«Гордость переполняет! Людмила, мы бесконечно поздравляем Вас с заслуженной победой! Вы — пример того, что возраст не помеха для красоты, любви и побед», — отметили в своих соцсетях представители социального центра «Коломенский».

Ранее сообщалось, что жительница Электростали стала первой «Миссис Активное долголетие» в РФ.