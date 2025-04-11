Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNBC рассказал, что между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно возникали разногласия, о которых администрация американского лидера не считала необходимым сообщать общественности.

Во время интервью Блинкен прокомментировал перепалку, которая произошла между президентами США и Украины в Овальном кабинете, после которой Владимир Зеленский покинул Белый дом. Экс-госсекретарь рассказал, что между представителями правительства США и украинскими партнерами были некоторые разногласия. Владимир Зеленский не был исключением.

«Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике? Нет», — сказал в интервью CNBC бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время интервью Энтони Блинкен высказал мнение, что сделка по минеральным ресурсам — невыгодное соглашение для украинской стороны. По его мнению, Зеленский сам виноват, что довел страну до критической точки. Фактически он продал Украину ради получения военной помощи, высказал мнение бывший госсекретарь США. С подобным предложением украинский президент обращался еще в администрацию Байдена.

Ранее сообщалось, что США при Байдене были готовы начать ядерную войну с Россией.