В своем блоге американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что администрация бывшего президента США Джо Байдена не приняла во внимание предупреждения об угрозе ядерной войны и все равно предоставила Украине ракеты для нанесения ударов по территории России.

Он сообщил, что в разгар конфликта Министерство обороны США провело анализ и пришло к выводу: если Соединенные Штаты поставят оружие Украине и позволят ей использовать его для атак по территории России, то вероятность ядерного столкновения возрастет до 50%.

По мнению Такера, подобные поступки бывшей американской администрации во главе с Джозефом Байденом можно назвать самым настоящим безумием и сумасшествием.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — заявил репортер.

Ранее сообщалось, что третья мировая война с применением ЯО неизбежна в 2035 году.