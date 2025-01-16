Блиновская сообщила о написании явки с повинной по делу о неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде заявила, что после начала следствия сразу написала явку с повинной по делу о неуплате налогов, сообщил ТАСС.

Агентство уточнило, что заседание по делу проходило 16 января в Савеловском суде Москвы. По данным издания, блогер заявила, что написала явку с повинной.

«С самого начала расследования я написала явку с повинной. Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов», — сказала Блиновская.

Блогер отметила, что по другим эпизодам дела она также признает факты, которые ей вменяет следствие. Она понимает, что суд даст оценку ее действиям, руководствуясь юридическими нормами и актами. Таким образом, блогер признает сумму налоговых недоимок и факт «отмывания» денежных средств, сообщил ТАСС.

Блогер презентовала различные программы по личностному росту и марафоны по исполнению желаний. Она продавала тренинги и оказывала услуги по консультированию. Предполагается, что Елена Блиновская не оплачивала налоги с полученных средств. Кроме того, у следствия есть основания предполагать, что блогер занималась «отмыванием» денег. Не исключено, что помощь ей оказывал супруг, который в настоящее время находится в зоне СВО и также является фигурантом уголовного дела.

Ранее адвокат Блиновской опровергла распространившийся фейк о долгах блогера.