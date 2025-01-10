Адвокат Блиновской опровергла распространившийся фейк о долгах блогера

В ряде каналов в Telegram и СМИ распространили информацию о прекращении взыскания долгов по налогам блогера Елены Блиновской в связи с ее банкротством. Однако в беседе с сайтом aif.ru адвокат марафонщицы Наталья Сальникова опровергла эти новости.

Исполнительное производство о взыскании средств с Блиновской никто не снимал: процесс идет в прежнем режиме. Вся опубликованная информация о прекращении взыскания является чьей-то выдумкой. По словам юриста, представляющего интересы блогера, в судебных тяжбах проходит стадия представления доказательств со стороны защиты.

«Взыскание продолжается и прекращено быть не может», — подчеркнула Сальникова.

Журналисты изучили данные банка исполнительных производств на сайте ФССП России. Действительно, информация от 25 ноября о взыскании долгов с Блиновской еще «висит».

Ранее сообщалось, что королева марафонов Елена Блиновская попросила у суда снизить для нее 1,2 млрд руб. налогов и штрафов.