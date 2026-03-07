Ближний Восток ударит по букетам: после 8 марта ожидается рост цен на импортные цветы до 20%

Эксперты прогнозируют подорожание импортных цветов на фоне логистических проблем, вызванных напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщил ТАСС менеджер по развитию бизнеса маркетплейса Flowwow Александр Венников, в зоне риска оказались колумбийские и эквадорские розы, а также диантусы и эустома. Стоимость этих цветов может вырасти на 20%.

По мнению эксперта, основная причина грядущего повышения цен — усложнение транспортных маршрутов и сбои в работе крупных международных хабов. По словам специалиста, тарифы на перевозку цветочной продукции с этих направлений способны увеличиться вдвое.

«Наиболее чувствительными к вынужденной перестройке транзитных маршрутов могут стать поставки из Израиля. В то время как судьба импорта из других стран, в том числе Ближнего Востока, зависит от продолжительности ситуации. Больше всего внешняя обстановка может отразиться на стоимости эквадорских и колумбийских роз, альстромерий, диантусов, эустомы, а также других позиций из-за удорожания транспорта», — сказал Венников.

Эксперт считает, что покупателей, планирующих приобрести букеты к 8 Марта, рост цен не коснется. Венников уточнил, что цветы, уже поступившие в розничные магазины и представленные на прилавках, были завезены ранее, поэтому их стоимость останется прежней как в предпраздничные дни, так и в сам праздник.

«Подчеркнем, что если ситуация сложится так, что стоимость увеличится, то это может затронуть постпраздничный период, так как магазины уже получили необходимый объем для реализации в пиковые дни с 6 по 8 марта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что москвичи выстраиваются в очереди в теплицах Подмосковья ради тюльпанов по 40–50 руб.