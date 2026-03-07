Цветочный ажиотаж в Подмосковье: москвичи выстраиваются в очереди в теплицах ради тюльпанов по 40–50 руб.

Телеграм-канал Baza зафиксировал необычную предпраздничную тенденцию: жители столицы устремились в теплицы Московской области, чтобы сэкономить на тюльпанах к 8 Марта. В питомниках региона цветы продают по 40–50 рублей за штуку, что значительно дешевле розничных цен, сообщил NEWS.ru.

По информации канала, свежие партии разлетаются мгновенно — ради выгодной покупки москвичи готовы преодолевать значительные расстояния и часами ждать своей очереди.

Как выяснили аналитики, интерес к тепличным цветам вполне объясним: розничные цены на тюльпаны за пять лет выросли почти на 70%. Сейчас средний букет в магазинах стоит около 4,6 тыс. руб. Покупательная способность упала: на пять 5 тыс. руб. сегодня можно купить лишь 15 тюльпанов против 21 цветка в 2022 году.

Эксперты связывают резкое подорожание с санкционными ограничениями и логистическими трудностями, которые особенно остро проявились в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Московская область стала лидером в России по объему производства цветов.