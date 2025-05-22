Блогер Гасанов продал московскую квартиру после возбуждения уголовного дела

Блогер Гусейн Гасанов сразу после возбуждения против него уголовного дела продал квартиру в Москве, чем обезопасил недвижимость от ареста и конфискации, сообщил телеграм-канал Mash. Сумма сделки составила 100 млн руб.

По информации канала, квартира располагается в элитном ЖК Neva Towers. Блогер не всегда находился в Москве, поэтому сдавал свою трехкомнатную квартиру. Элитная недвижимость общей площадью 124 кв. м приносила ему ежемесячный доход в размере 750 тыс. руб. Иногда дизайнерский интерьер можно было рассмотреть в роликах, снятых блогером.

По данным канала, на текущей неделе блогер оформил сделку по продаже квартиры, расположенной на 44-ом этаже. Принятые меры позволили исключить риск ареста или конфискации элитной столичной недвижимости. Mash напомнил, что блогер находится за границей. Он покинул РФ в 2024 году после возбуждения уголовного дела на фоне подозрений в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Он заочно арестован. Блогера могут лишить свободы сроком до семи лет.

Ранее стало известно, когда обвиняемый в отмывании денег блогер Гасанов покинул РФ.