Стало известно, когда обвиняемый в отмывании денег блогер Гасанов покинул РФ

Блогер Гусейн Гасанов покинул территорию России еще в феврале 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Гасанов заочно обвинен в отмывании около 20 млн руб. Следственные органы утверждают, что в период с 2019 по 2021 годы инфобизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. и, чтобы легализовать эти деньги, проводил ряд незаконных финансовых операций.

14 мая в базе данных МВД появилась информация о том, что блогер объявлен в международный розыск ст. 173 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Летом глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что Гасанов находится в бегах из-за больших долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а его компании в России закрыты.

ФНС также подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании имущества Гасанова на сумму 112 млн руб., включая недвижимость и личные автомобили — Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce Cullinan. Однако в сентябре истец отозвал иск, а дело было прекращено — причины этого не разглашаются.

Ранее SHOT узнал о большом долге российской певицы Елены Темниковой перед налоговой.