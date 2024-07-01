Блогер Ханов, осудивший доктора за просьбу снять никаб, вербовал террористов

NewsTracker рассказывает о блогере Хаджимураде Ханове, который стал одним из первых, кто придал публичности скандалу в одной из клиник Дагестана.

Причиной конфликта, согласно версии СМИ, стал отказ пациентки снять никаб на приеме у эндокринолога. Доктор не смогла провести осмотр. Пациентка обратилась с жалобой из-за отказа оказать ей медицинскую помощь. Местный блогер Хаджимурад Ханов стал первым, кто начал публично критиковать врача.

Ранее блогер жил в Германии. Установлено, что он вербовал террористов. Сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базу. Сам Ханов вину не отрицал и активно сотрудничал со следствием. Уроженец Дагестана вел блог, в котором было много подписчиков — русскоязычных мусульман, чеченцев и дагестанцев, которые проживали на территории Германии. Он привлекал их к террористической деятельности, а также приобретал прицелы и приборы ночного видения. Хаджимурад Ханов был осужден на два с половиной года.

После освобождения Хаджимурад Ханов решил вернуться в Россию. Он сразу начал вести активную социальную жизнь.

«NewsTracker направил запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ с просьбой разъяснить, как человек с таким прошлым оказался в России, велись ли в отношении него проверки».

Ранее мы сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал депутатов Государственной думы на официальном уровне как можно скорее запретить никаб, что вызвало критику у главы чеченской Республики Рамзана Кадырова.