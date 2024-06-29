Кадыров ответил Бастрыкину на призыв о запрете никаба, что тот может плохо кончить

В субботу, 29 июня, Бастрыкин во время выступления на юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что одежду, которая полностью закрывает лицо женщин, нужно запретить на законодательном уровне. По его мнению, соответствующий закон должна принять Государственная дума РФ.

Кроме того, председатель СК вспомнил о терактах, которые недавно произошли в Дагестане и Ростове-на-Дону. Он заявил, что их совершили террористы-исламисты.

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать Ислам с террором», — написал Кадыров в мессенджере.

Кадыров также отметил, что не нужно путать «фанатиков и шайтанов» с религиями. Глава Чечни заявил, что подобные заявления от высокопоставленных чиновников России могут привести к негативу в обществе. Он отметил, что народы страны нельзя делить и особенно выделять по религиям.

Ранее мы сообщали, что депутат ГД РФ Сергей Миронов поддержал предложение о введении смертной казни в России.