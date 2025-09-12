Блогер-иноагент Варламов* шокирован стоимостью морского огурца

По информации издания, блогер рассказал о посещении китайских районов Нью-Йорка в США. Во время прогулки туристы могут наблюдать магазины традиционной медицины. В них предложен широкий ассортимент народных средств, основные ингредиенты которых — водоросли и травы. Иноагент обратил внимание на морской огурец. Стоимость товара за один килограмм достигла $1874 (ориентировочно 158 тыс. руб.).

По данным издания, иноагент обратился к своим подписчикам. Если они разбираются в традиционной медицине, блогер попросил объяснить причины настолько высокой стоимости товара. Иноагент периодически выкладывает видео, в которых рассказывает актуальные цены на продукты в разных странах. В начале сентября он поделился стоимостью овощей и фруктов в магазинах Австралии.

Ранее сообщалось, что правозащитник Павлов раскрыл причины сокращения объема продуктов в упаковке.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.