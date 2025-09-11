Россиянам пояснили суть феномена шринкфляции

Российские потребители все чаще сталкиваются с феноменом шринкфляции — когда производители уменьшают объем или вес товара, сохраняя при этом привычные размеры упаковки и ценник. С юридической точки зрения такая практика абсолютно законна, поскольку единственным требованием является указание точной массы или объема на упаковке. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, это явление связано с растущими производственными издержками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что вместо повышения цен компании предпочитают сокращать количество продукта — молоко в бутылках по 950 мл вместо литра, масло по 180 грамм вместо стандартных 200. Это позволяет сохранять видимость стабильности цен при объективном снижении объема покупки.

По мнению эксперта, для потребителей такая тактика создает дополнительные сложности при сравнении товаров. Производители искусственно манипулируют восприятием, используя объемные упаковки с минимальным наполнением. Единственным действенным способом борьбы с этим остается внимательное изучение маркировки и сравнение цен за единицу веса — килограмм или литр.

Он добавил, что в перспективе возможны законодательные инициативы, обязывающие розничную торговлю указывать на ценниках стоимость не только за упаковку, но и за стандартную единицу измерения. Это повысит прозрачность и позволит покупателям принимать более осознанные решения, нейтрализуя эффект от манипуляций с объемами.

