Блогер Лерчек вышла на связь: поблагодарила подписчиков и заявила, что любит жизнь

По информации издания, отец ребенка Лерчек выложил видео. Сначала он обратился к аудитории сам. Мужчина высказал мнение, что в Интернете появляется много слухов о ситуации в семье блогера. Луис назвал эти слухи ужасными. Он не отрицал, что ситуация непростая, но заверил, что вместе с Лерчек проходит все сложности.

«Лера здесь, Лера со мной», — рассказал Луис на своей странице в соцсети.

По данным издания, следом в кадре появилась сама Лерчек. Она поблагодарила подписчиков за поддержку. Девушка снялась на видео в парике. Она отметила, что чувствует энергию своих подписчиков. Блогер отметила, что любит жизнь.

«Обязательно буду жить вашими молитвами», — заключила Лерчек.

По информации издания, в феврале блогер родила четвертого ребенка. Уже на следующий день после выписки из роддома ее экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. Врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии. В настоящее время блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

