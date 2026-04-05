«Рак обнаружили в 2024 году»: актер Алан Дейвис рассказал о симптоме, который заставил его обратиться к врачу

Известный британский актер и комик Алан Дейвис, у которого врачи обнаружили рак мочевого пузыря, публично поделился историей своей борьбы с болезнью. В интервью для программы «Шоу Джонатана Росса» на телеканале ITV он также обратил внимание зрителей на один из ранних признаков заболевания и дал рекомендации, сообщила Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

По информации издания, онкологию у Дейвиса диагностировали в 2024 году. Как рассказал сам артист, первым сигналом, заставившим его записаться к врачу, стало появление крови в моче.

Дейвис сообщил, что ему сделали операцию по удалению новообразования. Сейчас, по его словам, с ним все в порядке. В своем выступлении комик призвал людей не избегать медицинских обследований, проходить их на регулярной основе с целью профилактики и не бояться таких процедур, как цистоскопия.

«(Цистоскопия. — Прим. ред.) не очень приятная процедура, но это не так плохо, как кажется», — отметил он.

По информации издания, творческий путь актера на сцену начинался с выступлений в жанре стендап. Однако настоящая популярность пришла к нему в Великобритании после роли в детективном телесериале. Артист также давно и регулярно участвует в комедийно-игровом шоу. При этом он не оставил и сольные стендап-выступления.

Ранее сообщалось, что главный онколог Минздрава перечислил основные меры профилактики рака.