Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвинили в госизмене
Сжегшему Коран Никите Журавелю предъявили новое обвинение
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Прокуратура Волгоградской области предъявила Никите Журавелю, сжегшему в мае 2023 года Коран, обвинения в государственной измене, сообщил «Коммерсантъ».
По данным Генеральной прокуратуры, Журавель в 2023 году связался с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер.
По указанию украинских «руководителей» молодой человек направлял им различные видеозаписи, в том числе кадры с передвижением железнодорожного состава с военной техникой, самолетов и служебного автомобиля военнослужащих.
В феврале 2024 года Журавель был приговорен к трем с половиной годам колонии за хулиганство и оскорбление чувств верующих по делу о сожжении Корана в Волгограде. Расследованием дела по поручению главы Следственного управления РФ Александра Бастрыкина занималось чеченское управление СКР.
На данный момент новое уголовное дело Журавеля направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция по статье о госизмене предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в запрещенной террористической организации.