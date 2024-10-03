Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвинили в госизмене

Прокуратура Волгоградской области предъявила Никите Журавелю, сжегшему в мае 2023 года Коран, обвинения в государственной измене, сообщил «Коммерсантъ».

По данным Генеральной прокуратуры, Журавель в 2023 году связался с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер.

По указанию украинских «руководителей» молодой человек направлял им различные видеозаписи, в том числе кадры с передвижением железнодорожного состава с военной техникой, самолетов и служебного автомобиля военнослужащих.

В феврале 2024 года Журавель был приговорен к трем с половиной годам колонии за хулиганство и оскорбление чувств верующих по делу о сожжении Корана в Волгограде. Расследованием дела по поручению главы Следственного управления РФ Александра Бастрыкина занималось чеченское управление СКР.

На данный момент новое уголовное дело Журавеля направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция по статье о госизмене предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в запрещенной террористической организации.