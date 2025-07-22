Блогер Стас Васильев назвал современные ГОСТы обманом

Блогер отметил, что ГОСТ превратился в маркетинговый ход. Производители указывают, что продукт выполнен по ГОСТу. Таким образом они привлекают внимание потребителей. По мнению эксперта, при этом не всегда производители следуют государственным рекомендациям. ГОСТ стал брендом, а не гарантией качества.

«Печальная жизнь, печальная правда, все вокруг обман», — отметил в эфире авторской программы на радио Sputnik блогер.

Блогер предположил, что если взять любой товар и отнести на независимую экспертизу, то специалисты установят ряд несоответствий заявленным качества или ингредиентами с реальными данными. Эксперт привел в пример протеин, который продают в магазинах. По его мнению, в продукции будет добавлено не столько белка, как требует продукция. Или же специалисты обнаружат соевую добавку. ГОСТ может защитить потребителя. Однако важно, чтобы процесс производства строго регулировался ответственными органами. По мнению эксперта, в настоящее время данное требование не выполняется.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» планирует ввести ГОСТ на купальники.