Урбанист Гершман сообщил о транспортном коллапсе в Новосибирске

Блогер-урбанист Аркадий Гершман высказал мнение, что руководство Новосибирска ошибочно сделало ставку на развитие метрополитена, что привело к транспортному коллапсу в городе, сообщил atas.info.

По мнению урбаниста, в настоящее время в городе образовалась критическая ситуация с доступностью общественного транспорта. Он ходит редко, а передвигается медленно. Руководство Новосибирска, как считает эксперт, направило все силы на метро. В итоге наземный транспорт оказался без надлежащего контроля.

«Это один из, мне кажется, худших миллионников по качеству общественного транспорта. Общественный транспорт превращается в «бабковоз», который ходит раз в никогда, и едет со скоростью пешехода», — рассказал Гершман.

Блогер-урбанист Гершман считает, что в ближайшем времени решить проблему не удастся из-за инфляции и нехватки средств в бюджете. Согласно данным эксперта, ранее существующие федеральные программы помощи продлены не были.

Ранее сообщалось, что казанцы негативно оценили работу транспортной системы города.