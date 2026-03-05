Блогер за решеткой: высказывания о нацистах обернулись для Арсена Маркаряна колонией общего режима

В Москве вынесли приговор блогеру, чьи высказывания в интернете признали оскорбительными для памяти защитников Отечества. 30-летний Арсен Маркарян проведет ближайшие годы в исправительной колонии общего режима — суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

«30-летний Арсен Маркарян признан виновным по ч. 2, 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — указано в телеграм-канале прокуратуры г. Москвы.

Как установило следствие, первый эпизод произошел в октябре 2022 года. Маркарян во время видеотрансляции на своем канале в одном из мессенджеров позволил себе публичные высказывания, которые оправдывали действия нацистских преступников. Речь шла о злодеяниях против советского народа в период Великой Отечественной войны.

Второй инцидент датирован мартом 2025-го. Блогер разместил в открытом доступе на своем канале видеозапись, которая, согласно заключению экспертов, содержала лингвистические и психологические признаки оскорбления памяти защитников Родины.

Помимо реального срока, суд ограничил профессиональную деятельность осужденного. Маркаряну запрещено администрировать сайты и каналы с использованием интернета на протяжении четырех лет.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечено в сообщении ведомства.

