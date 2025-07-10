Блогеры Татарстана прогнозируют снижение доходов после запрета рекламы в соцсетях

Блогеры Татарстана считают, что после вступления в силу закона о запрете рекламы в иностранных социальных сетях их доход существенно снизится, сообщил интернет-портал KazanFirst. Некоторые инфлюенсеры не будут вести блоги на альтернативных соцсетях.

Татарстанский блогер Ринат Галиахметов рассказал о снижении дохода после блокировки «Инстаграма»*. Ранее он рекламировал «Билайн», «МегаФон» и «Пятерочку». После блокировки остались небольшие клиенты. Мужчина отметил, что после вступления нового закона не видит смысла продолжать вести блог.

«В начале лета еще было что-то, сейчас же совсем скудно. Но у меня есть основная работа, я надеюсь на нее», — рассказал KazanFirst татарстанский блогер Ринат Галиахметов, известный под ником Татар Малай.

Семейный блогер Алсу Сулейманова рассказала, что пытается привлечь аудиторию в других соцсетях, но сталкивается со сложностями. Девушка не может разобраться с алгоритмами «ВКонтакте». Однако блогерство также не было основным источником ее доходов.

«Видела несколько постов брендов об их уходе из запрещенной сети, кто-то сейчас в режиме ожидания. После сентября будет яснее», — рассказала KazanFirst семейный блогер Алсу Сулейманова (Казань мама).

Блогер Эльза Зигантдинова рассказала, что у нее есть другие источники дохода. В запрещенной сети она рекламировала собственный бренд сумок и украшений. Девушка считает, что была интересна аудитории из-за отношения к замужеству. Она не представляла, что согласится на брак. После замужества делилась с подписчиками историей взаимоотношений с возлюбленным, потом состоянием во время беременности и жизнью с малышом.

«Сейчас спрос на рекламу упал, возможно, потому, что перешли на другие площадки», — отметила Эльза Зигантдинова (Elza Zaza, «Ураган мама»).

Ранее сообщалось, что самый популярный блогер в мире хочет возглавить социальную сеть X.

*Принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации.