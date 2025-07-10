Самый популярный блогер в мире хочет возглавить социальную сеть X
MrBeast: я займу место генерального директора соцсети X
MrBeast заявил о своем желании занять пост генерального директора социальной сети X после объявления об отставке текущего руководителя Линды Яккарино. Об этом популярный YouTube-блогер сообщил в своем аккаунте в X, сообщает РИА Новости.
Самый популярный блогер в мире, имеющий аудиторию в 412 млн подписчиков, прокомментировал новость об уходе Яккарино лаконичным сообщением:
«Я займу это место»
X Corp. является американской компанией, созданной Илоном Маском для приобретения Twitter Inc. После завершения сделки был проведен ребрендинг, в результате которого социальная сеть Twitter сменила название и логотип на X.
Назначение MrBeast на пост гендиректора могло бы стать одним из самых необычных кадровых решений в истории социальных сетей, учитывая его опыт в создании контента и работу с масштабной аудиторией.
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