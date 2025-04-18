Bloomberg: европейские чиновники в Париже пытались убедить США ужесточить позицию по РФ

Во время встречи в Париже в четверг, 17 апреля, европейские чиновники пытались повлиять на позицию США относительно вооруженного конфликта на Украине, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские чиновники использовали встречу как последнюю попытку заявить США о своей позиции. Они показали, что солидарны с мнением Киева о важности усилий США относительно завершения вооруженного конфликта. Политики также отметили важность серьезного отношения со стороны России. По их мнению, пришло время прекратить боевые действия, не выдвигая при этом каких-либо условий.

Источники издания сообщили, что европейским чиновникам интересны действия Трампа в случае, если Россия откажется от выполнения предложений американского президента. Если это произойдет, лидеры стран предложили ужесточить санкции. Ранее Трамп заявлял, что рассматривает масштабный пакет санкций.

Источники сообщили, что сейчас Трамп недоволен позицией Украины и России. Владимира Зеленского он обвинял в том, что президент допустил вооруженный конфликт. В адрес Кремля поступила критика из-за того, что переговоры проходят медленно, а боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что Трамп предупредил Россию о жестких мерах, если не получит ответ по прекращению огня.