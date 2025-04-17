Трамп предупредил Россию о жестких мерах, если не получит ответ по прекращению огня

Американский 47-й президент Дональд Трамп заявил, что ожидает на этой неделе от России ответа на вопрос о прекращении огня на Украине.

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов Sky News в Овальном кабинете 17 апреля. У республиканца поинтересовались, как идет процесс достижения договоренностей по миру на Украине. На это президент США ответил, что ожидает ответа от руководства России уже на текущей неделе.

Однако он отметил, что в случае отсутствия реакции Вашингтон введет торговые и другие меры давления для достижения результата.

«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — высказался Трамп.

Напомним, что в Белом доме, по информации СМИ, рассчитывают заключить сделку о прекращении огня к Пасхе, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что премьер Италии пригласила Трампа поучаствовать в саммите ЕС.