Источник агентства сообщил, что пожертвованная сумма является достаточно крупной, однако точные цифры назвать отказался. Пока в этом деле просят сохранять анонимность. Пожертвование уже станет причиной того, что миллиардер Илон Маск останется в истории США в рамках предвыборной президентской кампании 2024 года.

Агентство отмечает, что один из богатейших людей мира ведет двойную политику. С одной стороны, он заявляет, что не намерен участвовать в любых политических процессах. С другой стороны, пользуется своими финансами, влияя на ход предвыборной кампании и публикует в социальной сети X посты, которые пропагандируют правые взгляды. Стоит отметить, что аудитория у Илона Маска внушительная.

Известно также, что миллиардеры-республиканцы Кен Гриффин и Пол Сингер также намерены передать пожертвование штабу кандидата в президенты США Трампу. Ранее они неоднократно критиковали бизнесмена и политика Дональда, однако в ходе этой гонки выразили желание встретиться с ним лично.

Агентство отмечает, что многие влиятельные в США люди перестали жертвовать деньги штабу действующего американского президента Джо Байдена после его дебатов.

Ранее мы сообщали, что в Евросоюзе начали искать контакты с Трампом после того, как Байден, передав слово Зеленскому, назвал его Путиным.