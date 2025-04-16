Bloomberg: США снизили оценку долга Украины в рамках ресурсной сделки до $100 млрд

США снизили оценку долга Украины в рамках ресурсной сделки в три раза, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, ранее США оценивали долг Украины перед ними в $300 млрд. В новом варианте соглашения указана цена, сниженная в три раза, — $100 млрд. Источники отметили, что финальная сумма практически совпала с оценками украинской стороны. В частности, Киев заявлял о сумме, превышающей $90 млрд. По словам собеседников, изменения были внесены после очередных обсуждений обеих сторон, которые состоялись на прошлой неделе. Агентство не располагает информацией, смог ли Киев добиться уступок по каким-либо другим пунктам договора.

По информации собеседников Bloomberg, президент США Дональд Трамп настаивает на том, что военные расходы США на Украине должны расцениваться как вклад Вашингтона в фонд инвестиций. Данный вопрос до сих остается спорным. Источники напоминают, что после прошлых разногласий Трамп распорядился о прекращении военной помощи Украине.

По словам собеседников, всю текущую неделю юристы будут работать над соглашением, но в удаленном режиме. Встречи представителей США и Украины пока не анонсированы.

«По словам источника, одна из задач Киева на следующей онлайн-встрече, которая состоится на этой неделе, — предоставить подробную информацию о конкретных проектах, которые могут быть запущены в рамках соглашения», — сообщил Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в Китае раскритиковали стратегию Трампа по созданию запасов редких металлов.