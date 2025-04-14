В Китае раскритиковали стратегию Трампа по созданию запасов редких металлов

Инициатива американского руководства по созданию стратегических запасов критически важных минералов вызвала критику со стороны китайских аналитиков. Об этом сообщает издание Global Times.

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян охарактеризовал планы администрации Дональда Трампа по созданию запасов критически важных металлов со дна Тихого океана как «панические». По мнению эксперта, такие инициативы могут нарушить глобальные цепочки поставок и столкнутся с серьезными экономическими и логистическими препятствиями.

Газета Financial Times сообщила о подготовке Белым домом проекта указа, который позволит сформировать стратегический резерв металлов с морского дна. Согласно источникам издания, эта мера направлена на противодействие доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов, имеющих критическое значение для высокотехнологичных отраслей.

Китайский эксперт предположил, что за этими планами может скрываться стремление США установить контроль над потенциально перспективными районами Тихого океана, где возможна разработка ресурсов морского дна. Он подчеркнул, что единственный эффективный путь освоения полезных ископаемых — это глобальное сотрудничество, а не одностороннее накопление запасов.

Люй Сян также отметил конкурентные преимущества Китая в данной сфере. По его словам, КНР обладает значительным потенциалом благодаря интегрированной цепочке поставок и передовым технологиям переработки редкоземельных материалов.

Ранее в Белом доме заявили, что США добились прогресса в торговых переговорах с ЕС.