Bloomberg: в рамках торговой войны Китай запретил ввоз в страну Boeing

Власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз из США самолетов Boeing, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее решение принято в рамках торговой войны. Требование остановить закупки самолетов Boeing обосновано решением президента США Дональда Трампа ввести тарифы на китайские товары в размере 145%.

По информации издания, авиаперевозчики должны прекратить любые закупки оборудования и запчастей у компаний из США. Собеседники агентства отметили, что китайское правительство обсуждает возможность оказывать помощь тем арендаторам самолетов, которые рискуют столкнуться с более высокими затратами.

По данным издания, с некоторыми компаниями Китай уже заключил договор на поставки самолетов. Правительство заявило, что не будет нарушать пункты договоренностей. Ранее заключенные соглашения будут реализованы в указанный срок.

«Управление гражданской авиации КНР не ответило на запрос агентства о комментарии, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Boeing от комментариев отказался», — указано в публикации издания.

Издание напомнило, что пошлины на введение взаимных пошлин на импорт ввел президент США. С повышенными ставками столкнулись многие страны. В качестве ответных мер госсовет КНР ввел дополнительные тарифы. В настоящее время эксперты неоднозначно оценивают решение американского лидера. Специалисты допускают, что от принятых мер могут пострадать сами США.

Ранее сообщалось, что Белый дом призвал ЕС к выбору между США и Китаем в технологиях.