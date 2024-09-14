Боец «Ахмата»: ВСУ из-за дронов ВС РФ сократили передвижение техники возле Суджи

Оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Белый» рассказал РИА Новости, что ВСУ сократили передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за повышенной активности дронов-камикадзе, запущенных ВС РФ.

Боец «Ахмата» рассказал, что сразу после вторжения на территорию Курской области украинские военные вели себя более нагло и неосторожно. Когда операторы БПЛА начали искать их позиции и атаковать, противник понял, что Армия России готова дать отпор.

Операторы сумели уничтожить большое количество военной техники и уменьшить количество личного состава. Теперь передвижение ВСУ заметно сократилось. Самым главным трофеем операторов FPV-дронов стал зенитный ракетный комплекс ВСУ.

«Я как раз летал на Mavic (разведывательный БПЛА - ред.) с расчетом FPV. Засекли в поле ЗРК (зенитный ракетный комплекс - ред.). FPV-расчет быстро вылетел, тут же поразил его», — рассказал боец.

За одну смену операторы совершают от 20 вылетов. Максимальное количество — 25. Значение имеет, на сколько противник активен, удается ли сразу обнаружить его позиции и сколько единиц техники он использует в момент атаки БПЛА. Работа, которая приносит положительную динамику, ведется ежедневно.

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