Медведев сообщил, почему Россия до сих пор не использовала ядерное оружие

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале рассказал , почему Россия до сих пор не применила ядерное оружие.

Дмитрий Медведев пояснил, о чем говорят заявления западных лидеров о возможности нанесения ударов вглубь территории России. Политики поняли, что российские власти неоднократно заявляли о возможности применения ядерного оружия, но ни разу не реализовали сказанное. Лидеры уверены, что Кремль не переступит черту, не допустит настолько масштабной эскалации конфликта.

«Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен», — написал Медведев.

Дмитрий Медведев написал, что Россия прекрасно понимает масштаб возможных проблем, если применит ядерное оружие. Однако важно учитывать несколько факторов. Россияне обладают особенным менталитетом. Они очень терпеливые люди. Но даже их терпению приходит конец.

«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение», — отметил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России написал, что некоторые западные аналитики считают, что Россия не применит столь радикальные меры. Однако эксперты полностью не исключают этой возможности. Дмитрий Медведев предполагает, что, возможно, именно они в итоге и окажутся правыми.

«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It's impossible, but it happened…» — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев спрогнозировал, сколько еще лет будет существовать Украина как страна.