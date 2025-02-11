Боец ММА Крайнов лишился глаза при конфликте в ночном клубе в Краснодаре

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов лишился глаза в результате конфликта в ночном клубе, где работал охранником, сообщил ТАСС.

В команде спортсмена агентству подтвердили данную информацию. Собеседник рассказал, что спортсмен трудоустроился охранником в ночной клуб. В один из вечеров в заведение пришла компания, которую Руслан Крайнов отказался впускать в зал. Начался конфликт. Посетители выстрелили из травматического пистолета в Крайнова и его коллегу. Пуля попала спортсмену в глаз.

«Глаз фактически вытек, его уже не спасти. Сам он в сознании», — рассказал собеседник ТАСС.

По данным собеседника, в настоящее время спортсмен находится в больнице. Ему назначили операцию.

Согласно данным Baza, конфликт между охранниками и посетителями начался с драки возле краснодарского ночного клуба. Победу одержали охранники. Один из проигравших выстрелил из травматического оружия. Спортсмена госпитализировали с проникающей раной глаза, а также грудной клетки.

Ранее сообщалось, что россиянку, выступающую в ММА, уволили из UFC из-за потасовки с тренером.