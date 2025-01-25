Россиянку, выступающую в ММА, уволили из UFC из-за потасовки с тренером

Российскую девушку-бойца MMA Викторию Дудакову уволили из UFC. Об этом говорится в сообщении UFC Roster Watch, опубликованном в социальной сети X.

Решение об увольнении было принято после инцидента, произошедшего на турнире UFC Vegas 101, где Дудакова потерпела поражение.

На турнире 25-летняя россиянка уступила техническим нокаутом представительнице США Фатиме Клайн. После поединка ее тренер Гасанали Гасаналиев попытался поддержать подопечную, однако она отстранилась и ударила его по лицу. Позже Дудакова выразила сожаление о своем поступке и извинилась.

Это увольнение стало не единственным в организации. UFC также уволили россиянина Магомеда Гаджиясулова и украинца Игоря Потерю.

Для Дудаковой это поражение стало вторым в ее карьере. На счету спортсменки также есть восемь побед в турнирах под эгидой UFC.

Ранее сообщалось, что российского боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года от участия в турнирах за допинг.