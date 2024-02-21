Боец РФ рассказал о совершении обманного маневра во время освобождения Авдеевки

В сети появилось видео, распространенном Минобороны РФ. В нем военнослужащий России с позывным Тор поделился подробностями, как бойцам удалось пройти через трубу в тыл противника авдеевской группировки, сообщил ТАСС .

Военнослужащий рассказал, что в операции принимали участие две группы. Первой необходимо было выйти через трубу на одной из улиц Авдеевки. Преодолеть расстояние в три метра по трубе, где проходит газ и вода, было сложно.

Военнослужащий с позывным Тор был участником второй группы, которая прикрывала первую. Необходимо было привлечь внимание военных ВСУ. Нашим военнослужащим важно было выйти неожиданно, а по трубе двигаться неприметно и беззвучно. Внимание противника пришлось переключить.

«Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар. Ехать с двумя танками и с "бэхой" (боевой машиной пехоты - прим. ТАСС), прорываться через "Царскую охоту" - нас там атаковала артиллерия, они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу выйти и закрепиться там», — рассказал военнослужащий с позывным Тор.

Таким способом участники специальной операции создали обманный маневр. Полночи пришлось принимать удары со стороны ВСУ. Они атаковали группу различными натовскими снарядами, в том числе и кассетными. Когда командование Армии России сообщило об отходе с позиций, военнослужащие РФ вернулись на исходные позиции.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью ТАСС, что освобождение Авдеевки войдет в учебники. Военные продемонстрировали мастерство тактики и военных приемов.

Ранее военный эксперт Андрей Попов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое значение имеет освобождение Авдеевки.