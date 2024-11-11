Боец СВО Бадранов возглавил администрацию главы Башкирии

Информацию о кадровых ротациях предоставили во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 11 ноября. Боец СВО Бадранов будет исполнять обязанности в статусе и. о.

«Работа должна продолжаться, без руля администрации сложно действовать. У нас есть первый заместитель, поэтому с сегодняшнего дня выполнение обязанностей главы администрации будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича», — заявил глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров.

Глава региона сообщил, что работа должна продолжаться без каких-либо пауз. Азата Бадранову поручено оперативно войти в курс дела.

Азат Бадранов принял решение отправиться в зону СВО в ноябре 2022 года. До этого он занимал должность первого заместителя премьер-министра правительства республики. За годы работу проявил себя как ответственный и инициативный руководитель. Прощание с чиновником перед его отправкой в зону спецоперации состоялось в торжественной обстановке. Боец пошел добровольцем в батальон им. Шаймуратова.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну уходит из правительства и правящей партии.