Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну решил уйти из правительства и правящей партии «Действие и солидарность». В своем заявлении он отметил, что рассчитывает на восстановление обсуждений «в публичном пространстве» к Молдавии вместо акцентирования внимания на определенных личностях.

Тем временем оппозиционный лидер партии Шанс Алексей Лунгу выразил обеспокоенность по поводу намерений властей подписать соглашения о военном сотрудничестве с Европейским союзом. Он предостерег, что в таком случае Молдова может быть превращена в военную базу иностранных государств.

Со своей стороны, правительство Молдавии решило начать переговоры о военном взаимодействии с Германией и Данией – государствами, входящими в НАТО. Лунгу считает, что эта ситуация вызывает тревогу.

Ранее Молдавия обвинила Россию в утренней «атаке» на республику беспилотниками.