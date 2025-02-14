Боец СВО из Хабаровского края раскрыл, почему останется жить в ДНР после победы

Мужественные и отважные защитники России из разных регионов отправляются в зону СВО, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. Немногие в этот момент могут предположить, что встретят там свою судьбу.

Боец СВО Виктор рассказал об истории своей любви. Он признался, что некоторое время находился в поисках себя. В Донецке он встретил ту девушку, которая помогла ему обрести себя, веру в жизнь и в будущее. Молодой человек поделился воспоминаниями о первых встречах с возлюбленной.

«Я понял, что даже самый сильный воин упадет на колени перед тем, кто истинно узреет его душу и полюбит. Я влюбился в нее, влюбился не просто за красоту, а за то, что у нее внутри», — рассказал военнослужащий РФ из Хабаровского края.

Боец СВО поделился, что служба в армии — непростое испытание. Он рад, что на Земле есть девушка, которая приняла его вместе со всеми шрамами, как душевными, так и внешними. Возлюбленную Виктора зовут Кристина. В преддверии Нового года Виктор предложил дончанке выйти за него замуж. Девушка сказала заветное «да». Пара верит, что скоро настанет победа, и они смогут наслаждаться своим счастьем. Ради возлюбленной молодой человек может остаться жить в Донецкой Народной Республике — в регионе, где началась их история любви.

«Так началась наша история, история воина завоевателя и прекрасной девушки, которую ему ниспослали сами боги и небеса», — рассказал Виктор.

Практический психолог Виктория Колодяжная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказала мнение, что парам, которые строят отношения в зоне спецоперации, приходится проявлять особенную выдержку, осознанность и спокойствие. Важно понимать, что военные действия не могут длиться вечно, они обязательно закончатся. Эксперт рекомендует для сохранения любви и чистоты поддерживать друг друга, несмотря на все сложности, и быть вовлеченным в жизнь партнера.

Ранее стало известно, сколько молодоженов решили расписаться в Подмосковье в День влюбленных.