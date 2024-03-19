Боец СВО заявил о халатности медиков военного госпиталя в Краснодаре и Феодосии

Житель Тюмени подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО для выполнения боевых задач. В октябре 2023 года получил травму. Проходил лечение в военном госпитале в Краснодаре и Феодосии. Медики не поставили правильный диагноз и не провели полную диагностику, как считает боец. Теперь он не может рассчитывать на бесплатное лечение. Тюменец просит о помощи, сообщает nashgorod.ru .

«Я патриот, я верю в свою Родину. Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, но мне нужна помощь», — просит мужчина.

Военный СВО утверждает, что в госпиталях ему отказали в проведении полного обследования. В частных клиниках мужчине поставили 18 диагнозов. В госпиталях он говорил, что ему не становится лучше и просил о помощи. Медики ссылались на отсутствие необходимой аппаратуры. Справки из частных клиник не приняли.

«Своими силами и финансами прошел МРТ всего тела и ФГДС, результаты принес в госпиталь Феодосии, там мне отказали прикладывать их к моей амбулаторной карте. Основывались тем, что по закону не имеют право прикладывать результаты анализ из других медучреждений», — рассказал «Нашему городу» боец.

Военному СВО сделали несколько операций. Он просит полного обследования за счет государства.

«Сейчас я нахожусь в Тюмени, прошли у меня 2 операции, я жду еще две. Состояние здоровья мое ухудшилось, лучше не стало. Мы бьем тревогу еще с прошлого года, хотим достучаться до высших органов власти. Я хочу, чтобы военный госпиталь провел полное обследование, но только не в Феодосии и Краснодаре, им я не доверяю», — говорит боец.

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