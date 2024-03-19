«Незачем воевать за эту власть»: в районе Георгиевки в ДНР в плен сознательно сдался целый взвод ВСУ

18 военнослужащих 59-й бригады ВСУ сдались в плен в районе Георгиевки в ДНР, куда они были направлены для ротации. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Лейтенант Алексей Ткач пояснил, что он принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь своих бойцов, за которых он несет ответственность.

Также он сообщил, что в подразделении приняли решение не претендовать на обмен, так как на Украине их не ждет ничего хорошего — «либо посадят, либо снова отправят на убой».

«Нам незачем воевать за эту власть», — заключил офицер.

Ян Гагин отметил, что нежелание воевать за киевский режим и массовая сдача в плен стали тенденцией, свидетельствующей о недоверии к руководству Украины.

Ранее украинский военнопленный рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки, когда командиры бросили своих солдат.